Забег: В Петербурге прошел очередной полумарафон

Старт забега начался в 10 утра – одновременно с 10ю городами России. Город, победивший в полумарафоне, завоюет почетный титул беговой столицы России.

Накануне в Петербурге прошел очередной полумарафон под лозунгом #забег. Старт полумарафону был дан в десять часов утра воскресенья, 21 мая 2017 года, на Крестовском острове.

В Санкт-Петербурге "ЗаБег" был перенесен из центра на Крестовский остров и Парк 300-летия Петербурга. Для спортсменов открыли пешеходный Яхтенный мост. На выбор участникам предлагалось четыре дистанции: 21 километр, 10 километров, 5 километров. А для начинающих спортсменов и детей организован маршрут на 3 километра.

Отметим, что акция прошла во многих городах и в ней приняли участие медийные личности – например, в Ростове в "Забеге" участвовал рэпер Баста, а в Москве – телеведущая Тина Канделаки, от Петербурга – создатель проекта "Бешенаясушка" Василий Смольный. Почетной гостьей стала Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров Наталья Антюх.

Видео: инстаграм