Петербуржцы чаще всего ищут в интернете сидр и рецепт "Карбонары"

Жители и гости Северной столицы чаще всего в интернете ищут рецепт пасты "Карбонары", соус терияки и сидр. Данные об этом составили аналитики Яндекса.

Чаще всего петербуржцы ищут в интернете рецепт пасты "Карбонары" с разными добавками. Из готовых блюд и их рецептов горожан также интересуют соус терияки и сидр. А вот самым популярным продуктом, из которого жители Северной столицы что-то собираются готовить, стала индейка. У Яндекса часто спрашивают о приготовлении блюд из этой птицы. Также горожане спрашивают рецепты с треской, форелью, личисками и брусникой.

Жителей Ленобласти больше интересует рецепт приготовления "ежиков", бефстроганов и соуса бешамель.

Результаты основаны на запросах 30 миллионов пользователей Яндекса. Аналитики сопоставили эти запросы и составили списки характерных продуктов для регионов России.

По всей России самым популярным продуктом оказалась курица. Каждую неделю Яндекс обрабатывает около 765 тысяч запросов о рецептах с этим мясом. Майонез во всех регионах России ищут чаще, чем кетчуп. Также аналитики узнали, что в Европейской части России пользователей интересуют щи, а в остальной –лангман.

Фото: скриншот интеррактивной карты Яндекса