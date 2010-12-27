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«Яндекс» сочинил самую банальную песню на основе текстов русской попсы
Сегодня, 1:13
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Sheker
88

«Яндекс» сочинил самую банальную песню на основе текстов русской попсы

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Программа «Яндекса» создала самый «попсовый» текст песни на основе анализа

 «Яндекс» сочинил самую банальную песню. Как выяснилось, отечественные текстовики чаще всего употребляют при составлении своих рифм слова «любовь», «день», «боюсь» и «глаза».

В «Яндексе» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов:

Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твоё сердце. Я только за,
Если мы с тобой это,
А?

Аналитики сервиса проанализировали тысячу популярных песен и составили рейтинг исполнителей с самыми банальными текстами песен.В этот список вошли группы SEREBRO и "ВИА Гра", а также певцы Сергей Лазарев и Dan Balan. 

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Категории: Лента новостей Новости России

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