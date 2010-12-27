«Яндекс» сочинил самую банальную песню на основе текстов русской попсы

Программа «Яндекса» создала самый «попсовый» текст песни на основе анализа

«Яндекс» сочинил самую банальную песню. Как выяснилось, отечественные текстовики чаще всего употребляют при составлении своих рифм слова «любовь», «день», «боюсь» и «глаза».



В «Яндексе» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов:



Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твоё сердце. Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Аналитики сервиса проанализировали тысячу популярных песен и составили рейтинг исполнителей с самыми банальными текстами песен.В этот список вошли группы SEREBRO и "ВИА Гра", а также певцы Сергей Лазарев и Dan Balan.