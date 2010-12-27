«Яндекс» сочинил самую банальную песню на основе текстов русской попсы

«Яндекс» сочинил самую банальную песню. Как выяснилось, отечественные текстовики чаще всего употребляют при составлении своих рифм слова «любовь», «день», «боюсь» и «глаза».
В «Яндексе» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов:
Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твоё сердце. Я только за,
Если мы с тобой это,
А?
Аналитики сервиса проанализировали тысячу популярных песен и составили рейтинг исполнителей с самыми банальными текстами песен.В этот список вошли группы SEREBRO и "ВИА Гра", а также певцы Сергей Лазарев и Dan Balan.