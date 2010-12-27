«Яндекс» назвал самый популярный продукт у россиян

В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов, самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и "Мимоза"

Компания «Яндекс» исследовала, блюда из каких продуктов чаще всего ищут российские пользователи. Каждый месяц поисковик обрабатывает почти 30 млн запросов на кулинарную тематику. По данным «Яндекса»,среди блюд различных типов жители России чаще всего спрашивают про салаты. Отмечается, что на втором месте торты, а на третьем — супы.

Чаще всего пользователи «Яндекса» ищут в поисковой системе блюда из курицы и картофеля. Уточняется, что самыми популярными стали рецепты куриного салата и курицы в духовке. Самым популярным блюдом для пользователей стали салат «Цезарь» и салат из крабовых палочек.

В исследовании также отмечается, что перед Новым годом русскоязычные пользователи ищут рецепты оливье, холодца и салатов с ананасами, а ближе к Пасхе – рецепты куличей. Еще один заметный пик отмечается в феврале — накануне Масленицы в интернете ищут, как печь блины.

Данные были собраны за период с апреля 2016 года по март 2017 года.