Концерт "Время и стекло"

Группа, известная по своему главному хиту "Имя любимое моё", строки которого прочно засели в головах слушателей, выступит в клубе "Космонавт" 5 марта.

В карьере дуэта "Время и Стекло" новый виток проложила именно песня "Имя 505". Каждый радиослушатель знает слова этого трека, потому что композицию, занимающую первые строчки хит-парадов, крутили не на одной радиостанции.

Над Дорофеева и Алексей Завгородний, он же – Позитив – это стильные, молодые и зажигательные ребята из продюсерского центра MOZGI Entertainmnet, главой которого является Потап, а значит, долго рассказывать как ярко и драйвово будет в этот вечер – точно не придется. Потому что Потап не нуждается в представлении, а Позитив, например, работает в его команде с 11 лет и выступал уже более чем в 1500 концертах своего наставника в разных странах.

А Надежда не только лауреат международных вокальных конкурсов, но и финалистка телепроекта «Шанс» и победительница украино-голливудского реалити-шоу «Американский Шанс», так что, ребята точно знают толк в музыке. Множество танцев и красивое шоу – обеспечено.