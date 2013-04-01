Грот: «Нас впервые так встречают за семь лет»

В эту субботу петербуржцы раскачали клуб «Космонавт» под треки группы «Грот». Каналу Piter.tv удалось пообщаться с рэперами.

Выступление в Петербурге стало завершающим в концертном туре группы. В программу вошли выборочные треки за все время существования коллектива, а также песни из нового альбома «Дети-Маугли». Сотрудничество группы «Грот» с командой битмейкеров «Dimond Style» и лейблом «Respect Production» придало их музыке новое звучание. Вот, что артисты рассказали каналу:

«Выходят новые инструменты, новые синтезаторы, драм машины, библиотеки, и, соответственно, появляются новые стили музыки. Мы пробуем что-то новое. Всегда хотим видеть себя в новом свете», -делятся рэперы.

Недавно вышедший альбом «Дети- Маугли» имеет новый вектор свежего звука в сочетании с серьезной лирикой. В работе приняли участие не только давние друзья группы – 25/17, но и Влади (Каста), Ольга Маркес, лидер группы Alai Oli и Екатерина Бардыш (Drummatix).

«Мы делаем мало совместных вещей, может, потому что сильно избирательны. Рэп слушаем очень давно и сложно чем-то удивить зрителей. Выделять кого-то из друзей, с кем сотрудничали, было бы неправильно. Все проявили себя круто, по-творчески. Но, очевидно, что больше совместных работ с 25/17. Мы- земляки, познакомились в Омске. И по духу были близки с ранних этапов творчества. Все так срезонировало одновременно в нескольких точках и до сих пор резонирует. Спустя шесть лет у нас опять вышел совместный релиз»,- рассказали артисты.

В конце выступления Виталий и Дмитрий признались, что впервые за семь лет их так встречает публика. В зале поклонники поджигали файеры, запускали бумажные самолеты и, не переставая подпевали рэперам. «Концерты, слушатели- за счет этого мы живем! Они нас вдохновляют, мотивируют. Это наш единственный двигатель. Когда есть обратная связь, ты чувствуешь, что делаешь это не зря», поделились рэперы.

Видео: канал Piter . tv