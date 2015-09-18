Владимира Этуша признали актером года

По итогам театральной премии, которую ежегодно присуждает газета "Московский комсомолец", народный артист СССР Владимир Этуш признан актером года.
Владимир Абрамович Этуш снимался в таких легендарных советских фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Неисправимый лгун", "Буратино" и другие.
В большинстве своем, актер всегда играл мужские роли. Однако, совсем недавно, он впервые за все время своей карьеры, исполнил женскую роль в спектакле "Бенефис". Это произведение было показан на сцене театра имени Евгения Вахтангова.
Ранее сообщалось, что Владимир Этуш выписался из больницы, в которую попал с подозрением на перелом позвонков.
Диана Сумеркина
Фото: инстаграм, kuzina.natalya