Владимира Этуша признали актером года

Подошел к концу театральный сезон, а вместе с ним стали известны и результаты ежегодной премии. На этот раз звание "Актер года" досталось Владимиру Этушу.

По итогам театральной премии, которую ежегодно присуждает газета "Московский комсомолец", народный артист СССР Владимир Этуш признан актером года.

Владимир Абрамович Этуш снимался в таких легендарных советских фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Неисправимый лгун", "Буратино" и другие.

В большинстве своем, актер всегда играл мужские роли. Однако, совсем недавно, он впервые за все время своей карьеры, исполнил женскую роль в спектакле "Бенефис". Это произведение было показан на сцене театра имени Евгения Вахтангова.

Ранее сообщалось, что Владимир Этуш выписался из больницы, в которую попал с подозрением на перелом позвонков.

Диана Сумеркина

Фото: инстаграм, kuzina.natalya