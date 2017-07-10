Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 14:17
0
Ustsova
220
Код вставки плеера

"Вконтакте" для украинцев стал доступен

0
 
 

Жителям Украины разрешили вновь сидеть в соцсетях. С помощью приложения они могут беспрепятственно заходить во "Вконтакте".

Сегодня, 10 июля, украинцы получили сообщение о том, что с помощью приложения они смогут беспрепятственно заходить в социальную сеть "Вконтакте". Данное приложение доступно только для пользователей платформы андроид.

Разработчики "Вконтакте" создали обновленное приложение социальной сети на андроид, с помощью которого возможно активировать функцию прокси – сервера. Таким образом, "Вконтакте" обошел блокировку соцсети.

Стоит отметить, что не так давно компанией был подтвержден факт о тестировании данного функционала, теперь он стал доступен и для пользователей.

Алина Синицына

Видео: youtube, Simple Maker

Теги: вконтакте , мировые новости , новости украины , украина вконтакте
Категории: Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5