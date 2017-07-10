"Вконтакте" для украинцев стал доступен

Жителям Украины разрешили вновь сидеть в соцсетях. С помощью приложения они могут беспрепятственно заходить во "Вконтакте".

Сегодня, 10 июля, украинцы получили сообщение о том, что с помощью приложения они смогут беспрепятственно заходить в социальную сеть "Вконтакте". Данное приложение доступно только для пользователей платформы андроид.

Разработчики "Вконтакте" создали обновленное приложение социальной сети на андроид, с помощью которого возможно активировать функцию прокси – сервера. Таким образом, "Вконтакте" обошел блокировку соцсети.

Стоит отметить, что не так давно компанией был подтвержден факт о тестировании данного функционала, теперь он стал доступен и для пользователей.

Алина Синицына

Видео: youtube, Simple Maker