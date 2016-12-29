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"Винтовка — это праздник": неизвестный открыл огонь по прохожим на Малой Морской улице

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Вчера, 4 февраля 2017 года в районе 7 часов утра рядом с домом №11 по Малой Морской улице неизвестный повздорил с прохожими и, разозлившись, открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия

Как сообщают официальные источники, конфликт завязался утром субботы между двумя прохожими и мужчиной. В ходе словесной перепалки, последний взялся за травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Когда пелена ярости спала, стрелок поспешил скрыться с места преступления.
 
Как итог, 35-летний и 56-летний пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями: у одного — левого бедра, а у его товарища оказался простреленным живот. Медики расценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
 
Сотрудники правоохранительных органов уже завели дело по данном инциденту по статье "Хулиганство". Стражи правопорядка работают с записями с камеры наблюдения, которая находится на месте происшествия. На настоящий момент ведутся поиски.

Видео: Piter.TV
Теги: малая морская улица , преступление , хулиганство , центральный район санкт петербурга
Категории: Новости СПб Лента новостей Криминальные происшествия Происшествия

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    ЛАвров Артем Ответить

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