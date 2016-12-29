"Винтовка — это праздник": неизвестный открыл огонь по прохожим на Малой Морской улице

Как сообщают официальные источники, конфликт завязался утром субботы между двумя прохожими и мужчиной. В ходе словесной перепалки , последний взялся за травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Когда пелена ярости спала, стрелок поспешил скрыться с места преступления.

Как итог, 35-летний и 56-летний пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями: у одного — левого бедра, а у его товарища оказался простреленным живот. Медики расценивают состояние пострадавших как средней тяжести.