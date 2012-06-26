Видео: легковушка протаранила Скорую помощь в Челябинске

Бум на аварии с участием со Скорой помощи и новый случай, теперь уже в Челябинске

В 07:15 на перекрестке улиц Комарова и Салютной в спешащую на вызов карету "скорой" врезался Chevrolet. Согласно видеозаписи карета "скорой" поворачивала на перекрестке, но в первой полосе летел легковой автомобиль. От удара "скорую" отбросило на проезжавший мимо джип Toyota Land Cruiser.

По последним данным, в результате ДТП травмы получил водитель "скорой", его экстренно госпитализировали в одну из городских больниц Челябинска.Была ли включена сирена — уточняется: по словам участников движения, звукового сигнала они не слышали.

Водитель Chevrolet ехал на разрешающий сигнал и столкнулся с медицинским микроавтобусом. После удара «скорая» врезалась во внедорожник.

В салоне «неотложки» находился пенсионер, которого везли на госпитализацию. Мужчину отправили в больницу на другой машине, на его состоянии авария не сказалась. Водители остальных автомобилей не пострадали.

Видео: Max Meta / YouTube