"Василеостровскую" открыли через 5 минут после экстренного закрытия

Очевидцы назвали причиной случившегося "запах гари".

Петербуржцы сообщают о нормализации движения на "третьей линии" петербургского метро. По словам очевидцев, станция метро "Василеостровская" снова открыта на вход и выход. Поезда следуют по тоннелям без задержек, народ на платформах больше не скапливается.

В итоге закрытие "Василеостровской", о котором СМИ писали ранее, получилось непродолжительным. Проверка состояния станции велась всего 5 минут: после людей вновь впустили внутрь вестибюля. Однако за это время на крыльце объекта успела скопиться внушительная очередь.

Очевидцы объяснили случившееся "запахом гари" внутри станции. Впрочем, информация о возможном пожаре в городской подземке не подтвердилась. Ранее Piter.TV писал, что станция метро "Василеостровская" закрыта из-за запаха гари.

Фото: Мегаполис