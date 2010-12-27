В возрождение канала Петра Великого вложат 5 млн рублей

В Петербурге объявлен проектный конкурс на восстановление «Канала им. Петра Великого с гидротехническими сооружениями» в Кронштадте. Цена этой разработки составит 5 млн. рублей.

Сейчас в Канале Петра Великого имеется бассейн с насосной станцией, док Петровский и доки в крест-канале, отводный канал и овраг между каналом и бассейном. Общая площадь дока - 38467 кв. м.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщает, что застройка оставляет желать лучшего. Гранитные блоки разрушены, илистое дно, бассейн замусорен, корни портят берег, водопропускное сооружение засорено.

Первые работы начнутся с очистки бассейна, укрепления берега, починка водоотвода и гранитных блоков.