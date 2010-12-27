Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В возрождение канала Петра Великого вложат 5 млн рублей
Сегодня, 13:18
0
Butenko
129

В возрождение канала Петра Великого вложат 5 млн рублей

0
 
 

В Петербурге объявлен проектный конкурс на восстановление «Канала им. Петра Великого с гидротехническими сооружениями» в Кронштадте. Цена этой разработки составит 5 млн. рублей.

Сейчас в Канале Петра Великого имеется бассейн с насосной станцией, док Петровский и доки в крест-канале, отводный канал и овраг между каналом и бассейном. Общая площадь дока - 38467 кв. м.
 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщает, что застройка оставляет желать лучшего. Гранитные блоки разрушены, илистое дно, бассейн замусорен, корни портят берег, водопропускное сооружение засорено. 
 
Первые работы начнутся с очистки бассейна, укрепления берега, починка водоотвода и гранитных блоков.
Показать на карте
Теги: канал петра великого , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5