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В Волгоградской области опрокинулось судно, есть погибший
Сегодня, 1:00
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Sheker
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В Волгоградской области опрокинулось судно, есть погибший

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По предварительной информации, ЧП произошло, когда катер отплыл от берега, чтобы перевезти людей на противоположный

       На реке Волга в Николаевском районе Волгоградской области вечером в среду опрокинулась лодка, на борту которой находились 10 человек. Происшествие случилось в 50 метрах от берега. Судно должно было переправить пассажиров на другой берег Волги. 

Погиб 56-летний мужчина, остальные девять человек были спасены. Тело погибшего к настоящему моменту доставлено на берег.Трое детей были доставлены в больницу с переохлаждением. Погибший мужчина, по предварительным данным, управлял катером. 

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все детали.

 

 

 

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Категории: Новости России Лента новостей

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