В Волгоградской области опрокинулось судно, есть погибший

По предварительной информации, ЧП произошло, когда катер отплыл от берега, чтобы перевезти людей на противоположный

На реке Волга в Николаевском районе Волгоградской области вечером в среду опрокинулась лодка, на борту которой находились 10 человек. Происшествие случилось в 50 метрах от берега. Судно должно было переправить пассажиров на другой берег Волги.

Погиб 56-летний мужчина, остальные девять человек были спасены. Тело погибшего к настоящему моменту доставлено на берег.Трое детей были доставлены в больницу с переохлаждением. Погибший мужчина, по предварительным данным, управлял катером.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все детали.