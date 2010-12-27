Игорь Шувалов: "В России за 25 лет так и не сумели внедрить моду на предпринимательство"

В нулевой день Петербургского международного экономического форума состоялся III Российский форум малого и среднего предпринимательства. Его проигнорировали бизнес-омбудсмены, зато было много иностранных гостей.

На пленарном заседании «Предпринимательство – это модно. Как стимулировать и развивать культуру предпринимательства в России?» 8 молодых предпринимателей поделились своей историей успеха.



Его бизнес-история началась 6 лет назад в одном из подвалов Сыктывкара. Тогда Федор Овчинников не мог даже представить, что станет основателем и генеральным директором сети пиццерий "Додо Пицца". Первый год оборот компании составил 5,8 млн руб. А в 2016 году компания заработала 3 млрд руб, тогда главный офис переехал в Москву. На сегодняшний день в 9 странах, в том числе, в Китае и США (Калифорния), открылось 196 пиццерий. Все началось с с бизнес идеи, создания модели, в которой решили объединить пиццу с IT-технологиями. Бизнес протекает в он-лайн режиме, генеральный директор сети раздает франшизы, а также контролирует качество продукта. Киборг - именно так называет свою компанию Овчинников, ведь интеллектуальное наполнение производства пиццы позволило ему стать экспортером и, фактически, завоевать мир.



Спорт - это жизнь. Александр Данилов из Татарстана знает это как дважды два. Он создал коммерческий детский футбольный клуб «Чемпион для занятий с детьми от 3 до 12 лет. Сейчас у него 8 филиалов клуба в 5 городах республики, в которых занимается 250 детей. Бизнесмен планирует создать 20 филиалов и проводить не менее 20 мероприятий в год. Все соревнования проводятся за счет средств клуба. Взаимоотношения с родителями налаживают через социальные сети. Через них набирают детей, там же информируют о предстоящих мероприятиях, а вот об отмене или переносе занятий сообщают по СМС. Дети занимаются не только физической подготовкой и тренируются, но и изучают теорию игры в футбол. Теперь с уверенностью можно сказать, что в Татарстане растет будущая сборная страны.



Сооснователь сервиса «Кнопка» Андрей Завьялов предоставляет начинающим предпринимателям сервис «бухгалтерия в телефоне». По его мнению, главные ошибки предприниматель совершает именно на старте бизнеса, «Кнопка» помогает их избежать, консультируя и ведя бухгалтерию.



А вот основатель ELEMENTAREE Ольга Зиновьева не стала рассказывать о собственном бизнесе. Она предложила ввести моду на предпринимательство, для чего основать премию «Национальный герой» и вручать ее 1000 лучших предпринимателей каждый год. Ольга Зиновьева считает, что предприниматели – это мечтатели, им нужно помочь зарабатывать деньги, приставляя к ним опытных наставников, объясняя, что ошибки имеют право на жизнь. По ее мнению, россиянам следует рассказывать о пользе предпринимательства и показывать лучшие достижения предпринимателей.



Создавать бизнес можно по-разному. Например, генеральный директор компании «Hudway» (Ижевск) Иван Клабуков создал свой бизнес при помощи краудфандинга в 2015 году. За 30 дней продал 11 000 единиц продукта (проекция дороги на лобовое стекло), пребывавшего в то время только в форме идеи. Привлек 40 млн руб. И уже через 9 месяцев все вкладчики получили реальный продукт. Сейчас у компании 400 000 пользователей в 16 странах, которым он поставляет 7 продуктов. Причем, россиян всего 2%. Основной контингент проживает в США, (50%), 25% - В Европе, остальные потребители разбросаны по всему миру.



В рамках пленарного заседания старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов и вице-президент Google по взаимодействию с государственными и общественными институтами в регионе Европы, Ближнего востока и Африки Никлас Лундблад рассказали о программе развития навыков предпринимательства «Бизнесс класс», которая была запущена в прошлом году. На сегодняшний день охвачен 41 регион, обучение прошли 103 000 человек, в том числе 70% начинающих и 30% опытных предпринимателей. Подготовлено 500 бизнес-наставников.



Подводя итог заседанию первый вице-премьер Игорь Шувалов выразил сожаление, что в России за 25 лет так и не сумели внедрить моду на предпринимательство и воспитать в молодых тягу к бизнесу.