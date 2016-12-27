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В Питере попытались "перецеловать" самый продолжительный поцелуй в мире

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Мировой рекорд на самый длинный поцелуй в ресторане установлен 14 февраля в «Двух Палочках» на Невском Ксенией Головнской и Вячеславым Ершовым.

Предыдущий самый продолжительный поцелуй был зарегистрирован в Таиланде в 2013 году, он длился 58 часов 35 минут и 58 секунд. Но романтики в День Влюблённых однозначно больше. Главным призом от «Двух палочек» заявлена поездка в Берлин и годовой абонемент на посещение ресторана на 120 000р. Без внимания пара не останется, но лишь комитет Книги рекордов Гинесса в силе признать или не признать рекорд официальным. 

Организаторы мероприятия разрешили участникам целоваться сидя. Однако просто целоваться скучно: нужно обязательно выпить коктейль, заселфиться, написать валентинку, - и только попробуй разомкнуть губы. 

Из 33 пар первая вышла из игры спустя час. А вот победители демонстрировали свою любовь 3 часа 48 минут 25 секунд, теперь вот раздумывают - когда бы в Берлин поехать. 

Видео: Instagram @helinone 
Хвостова Полина 

Теги: день святого валентина , книга рекордов гиннеса , поцелуй , самый продолжительный поцелуй
Категории: Лента новостей Новости СПб

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