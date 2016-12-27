В Питере попытались "перецеловать" самый продолжительный поцелуй в мире

Мировой рекорд на самый длинный поцелуй в ресторане установлен 14 февраля в «Двух Палочках» на Невском Ксенией Головнской и Вячеславым Ершовым.

Предыдущий самый продолжительный поцелуй был зарегистрирован в Таиланде в 2013 году, он длился 58 часов 35 минут и 58 секунд. Но романтики в День Влюблённых однозначно больше. Главным призом от «Двух палочек» заявлена поездка в Берлин и годовой абонемент на посещение ресторана на 120 000р. Без внимания пара не останется, но лишь комитет Книги рекордов Гинесса в силе признать или не признать рекорд официальным.



Организаторы мероприятия разрешили участникам целоваться сидя. Однако просто целоваться скучно: нужно обязательно выпить коктейль, заселфиться, написать валентинку, - и только попробуй разомкнуть губы.



Из 33 пар первая вышла из игры спустя час. А вот победители демонстрировали свою любовь 3 часа 48 минут 25 секунд, теперь вот раздумывают - когда бы в Берлин поехать.



Видео: Instagram @helinone

Хвостова Полина