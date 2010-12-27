В Петергофе ищут ненормальную женщину, которая украла коляску с ребенком

В Петергофе молодая мать сообщила о похищении своего ребенка.

В Петергофе полиция проверяет информацию о похищении 2-летнего ребенка неизвестной женщиной. С 16.30 в городе введется операция по поиску исчезнувшего малыша. На улицах работают патрули, силовики оперативно распространяют ориентировки по факту ЧП. Об этом пишет "Фонтанка.ру".

По данным СМИ, происшествие случилось во второй половине дня на Эрлеровском бульваре. Молодая мать оставила коляску с ребенком, чтобы зайти в здание школы и забрать старшего сына. Когда она вернулась обратно, то коляски на месте уже не было. Очевидцы рассказали напуганной даме, что ее малыша вроде бы похитила неизвестная женщина.

Не исключено, что после похищения коляски преступница могла скрыться через ближайший Школьный сквер: на его дорожках она могла легко затеряться среди молодых мам с колясками.

Заявление об исчезновении ребенка попало в полицию в 16.30. Через несколько минут в городе уже была объявлена официальная тревога.

Стали известны приметы женщины, которая похитила коляску с двухлетним ребенком в Петергофе. Как пишет Life, со ссылкой на правоохранителей, преступница одета в темно-синюю или голубую куртку (с белыми вставками на руках) и темно-синюю шапку, а также серые штаны. Ей около 30 лет, рост не превышает 155 сантиметров. Не исключено, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, речь идет о брюнетке с волосами до середине спины. На шее имеется белый шарф с бахромой.