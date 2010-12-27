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В Новосибирске школьник случайно застрелил из ружья своего приятеля
Сегодня, 1:13
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Sheker
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В Новосибирске школьник случайно застрелил из ружья своего приятеля

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Одиннадцатилетний житель Новосибирска случайно застрелил ровесника из дедовского ружья

         6 июля в Новосибирске был убит ребенок. По предварительной версии, одиннадцатилетний школьник со своим другом пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Ребенок привел с собой сверстника. Мальчики нашли в шкафу ружьё и стали с ним играть, целясь в разные стороны.
 

В какой-то момент внук владельцев квартиры нажал на спусковой крючок, не подозревая, что ружье заряжено. Пуля попала в его приятеля. Мальчик получил тяжелое ранение и скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведется следствие. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают лиц для установления причин ненадлежащего хранения оружия.

 

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Категории: Лента новостей

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