Грабитель с молотком опозорился и не смог ограбить ломбард в Невском районе

На улице Бабушкина в Петербурге произошла неудачная попытка ограбления ломбарда.

В Петербурге ищут мужчину, который попытался ограбить мелкий ломбард на улице Бабушкина, но не смог. В этом деле ему не помог даже молоток, который правонарушитель предусмотрительно взял с собой на "ходку". Как пишет АН "Оперативное прикрытие", ЧП случилось утром 18 января. Грабитель в черном костюме и голубых джинсах зашел в торговую точку дома №17 примерно в 10.45. Он явно суетился и вел себя подозрительно. Бандит нанес несколько резких ударов молотком по стеклянной витрине, но бронированная конструкция выдержала натиск. В итоге сконфуженный грабитель был вынужден скрыться на глазах у шокированной продавщицы, которая уже нажала кнопку вызова охраны.

Разумеется, негодник успел скрыться с места своего позора до приезда ЧОПовцев. Однако в их распоряжении имеются видеозаписи, на которых достаточно хорошо виден преступник. Полиция уже ищет негодяя, а хозяева ломбарда задумываются о починке треснувшей витрины.

Заметим, что далеко не все петербургские грабители так наивны и неудачливы. Ранее мы писали, что за сутки грабители обчистили еще два офиса "Росгосстрах банка".