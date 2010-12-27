Двое сильных мужчин воровали крышки от люков в Московском районе

В Петербурге задержана парочка преступников: мужчины специализировались на воровстве и продаже крышек от люков.

В Петербурге двое мужчин могут отправиться за решетку на 5 лет за систематическое хищение крышек от люков. Известно, что они проживают в Московском районе города. Здесь же негодяи и снимали с канализационных сетей чугунные заглушки. Несколько раз им удавалось удачно украсть крышки, принадлежащие "Водоканалу", но вскоре полиция вместе с чиновниками вышли на след воришек. По подозрению в серии преступлений были задержаны два взрослых петербуржца.

Судя по всему, друзья воровали чугунные изделия по ночам, когда их работа была незаметна взглядам прохожих и полиции. Однако полиция с особой серьезности изучает заявки о таких "диверсиях" на инженерных сетях, так что задержание преступников не кажется удивительным. Заметим, что "Водоканал Санкт-Петербурга" ежемесячно получает от петербуржцев информацию об открытых люках. Как правило, чугун воруют или подростки-хулиганы, или профессиональные бандиты. Сообщить об открытом люке на любой из улиц Петербурга можно на сайте организации с помощью раздела "Открытый люк? Сообщите!".