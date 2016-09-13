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В Дубае появится «летающее» такси

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По данным Ленты.ру летом нынешнего года в Дубае запустят беспилотники, которые смогут перевозить пассажиров по воздуху.

Проект был представлен на Всемирном правительственном саммите. «EHang 184»похож на большой дрон. Одноместная машина поднимает в воздух около 100 килограммов и летает в течение получаса в радиусе до 50 километров. Кабина оснащена тачпадом, через который будет задаваться маршрут. За работой беспилотника с земли будут следить специалисты командного центра с помощью беспроводной связи. 

Управление дорог и транспорта Дубая уже протестировало машины в США и Сингапуре. Испытания прошли успешно, и власти пообещали запустить воздушное такси в июле. Сколько будет стоит "проезд" пока неизвестно. 

Видео: YouTube, World Government Summit

Софья Шепталова

Теги: ehang 184 , беспилотник
Категории: Лента новостей Мировые новости

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