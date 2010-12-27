"ВКонтакте" запустит собственное реалити-шоу

"ВКонтакте" совместно с крупнейшими пабликами запускает реалити-шоу в соцсети

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» открывает кастинг на участие в собственном реалити-шоу, которое проведут четыре крупных сообщества — MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация Зла». Проект получил название «Пабличные игры».

Участники будут выполнять перед камерой различные задания, при этом наблюдать за участниками шоу возможно будет круглосуточно. По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Евгении Красниковой, это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть.