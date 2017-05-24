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"Увидеть Петербург и умереть": Труп туристки из США был обнаружен у Троицкого моста

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Предположительно, пожилая женщина умерла от естественных причин

Накануне вечером у Троицкого моста в Петербурге было обнаружено тело немолодой женщины без признаков жизни. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что умершая – американская туристка, старушка семидесяти с лишним лет.

Труп 74-летней американки был обнаружен 23 мая около 17 часов напротив дома 6 по Дворцовой набережной. Женщина приехала в Петербург днем ранее по туристической визе.

На теле погибшей нет внешних признаков насильственной смерти. Тело умершей женщины было направлено в морг для установления причины смерти.

Видео: архив

Теги: петербург , смерть американки в россии , смерть иностранного туриста , смерть туристки
Категории: Новости СПб Происшествия

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