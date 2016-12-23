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Ушла из жизни «олимпийская» панда из Китая

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В зоопарке города Чэнду, что в Китае, при трагических обстоятельствах ушёл из жизни самец панды по имени Коби, названный так в честь маскота Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

По сообщению агентства новостей Синьхуа, животное впало в кому 31 января, и даже интенсивная терапия и новейшие методы лечения не смогли спасти несчастного Коби от неминуемой смерти, которая наступила 2 февраля на рассвете. «Олимпийский мишка» ничем не болел до своей внезапной кончины, поэтому, его смерть в возрасте 25 лет (75 лет в переводе на человеческие годы) явилась неожиданностью для гостей и работников зоопарка 
 
Коби появился на свет 26 июля 1992 года. И был назван в честь маскота Летних Олимпийских игр 1992 самим, действовавшим на тот период, президентом Международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем. За свою жизнь медведь Коби стал счастливым отцом для 9 панд, которые, в свою очередь, подарили ему и внуков.
 
Видео: YouTube, Ted Cookson
Анастасия Шишикина
Теги: олимпийская панда , панда , панда коби
Категории: Лента новостей Мировые новости

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