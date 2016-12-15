Сегодня 30 июня на Москву обрушился "Ураган Века". Многие улицы затоплены, в разных уголках города прошел дождь с крупным градом. На подлёте к Москве, два пассажирских самолёта были повреждены молниями. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. В Восточном округе, на 70-летнюю женщину упало дерево. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головы.
Сегодня, 18:24
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"Ураган Века" обрушился на Москву
Поваленные деревья, попадание молнии в самолет, пострадавшие от падения деревьев люди - всё это во время урагана.