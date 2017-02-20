Тина Канделаки порадовала подписчиков отличной формой

Тина поделилась в соцсети трогательными моментами. На видео телеведущая и ее супруг Василий Бровко сияют от счастья, нежно обнимаясь.

Такие кадры –редкость: Тина оберегает свой второй брак от недоброжелателей , редко делясь подробностями личной жизни. На видео влюбленные танцуют под живое выступление Николая Баскова. Изысканный темный костюм Тины демонстрирует мышцы ее рук и пресса. Василий выбрал для мероприятия пиджак в соответствующей цветовой гамме. Супруги выглядели элегантно , что в сочетании с исходящим от них позитивом вызвало у пользователей социальной сети бурю эмоций. Многие писали, что не могут оторваться от просмотра видео из-за невероятной энергетики Тины и ее мужа.

Несмотря на то, что Канделаки старше своего супруга на 10 лет, рядом с ним она словно расцвела. Подписчики не смогли не отметить, насколько хорошо выглядит популярная телеведущая. Под видео восхищенные комментарии – «Так похорошели!», «Словно сияете», «Прекрасно выглядите!». Так или иначе, для поддержания себя в форме Тина придерживается строгих ограничений в питании и регулярно посещает фитнес клуб.

Видео и фото : Instagram, tina_kandelaki

Александра Чабина