Смольный недоволен незаконной стройкой на намывной территории Васильевского острова

Строительный комитет заявил, что ЗАО "Терра-Нова" не имеет законных оснований для строительства на прибрежной территории в западной части Васильевского острова. Компания не исполнила обязанности стратегического инвестора.

У Смольного появились большие претензии к компании "Терра-Нова" из-за проекта по комплексному развитию территорий общей площадью 476,9 гектаров. Предприятие реализовывало в западной части Васильевского острова инвестиционные проект по обустройству территории. В том числе компания должна построить Морской пассажирский терминал. Также инвестор должен был произвести работы по намыву до отметки плюс 2,9 метра на всей территории. Кроме того, по договору компания разработать документацию по планировке территории, провести землеустроительные и кадастровые работы. При этом оплата должна была производиться за счет "Терра-Нова".

В 2016 году компания обратилась в комитет имущественных отношений с данными о выкупе восьми земельных участков на севере намыва. Однако оказалось, что условия договора со Смольным выполнены не были. Так большая часть кадастрового плана в реальности приходится на акваторию залива, а не сушу. Но и с уже намытыми землями все не в порядке: их уровень всего плюс 1,8-1,9 метра. А сведения об обустройстве инфраструктуры территории не меняются уже около пяти лет.

Стройку на территории намыва ведут другие компании, что также не нравится комитету по строительству. Так как это нарушает прописанные в договоре принципы комплексного освоения территории.

На части земель, где уровень намыва на метр меньше проектного, идут строительные работы. Компании получили разрешения на возведения жилых домов общей площадью 445 тысяч квадратных метров. В связи с многочисленными нарушениями инвестора вести строительство на западной части Васильевского острова нельзя.