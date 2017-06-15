Из-за испытаний теплосетей будет небезопасно в Невском и Фрунзенском районах

Теплосети Петербурга в четверг проводят испытания труб в двух районах города. Из-за этого может произойти разлив горячей воды в Невском и Фрунзенском районах.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" продолжает подготовку к новому отопительному сезону. Для этого сотрудники предприятия проверяют на прочность сети, чтобы выявить слабые места. В четверг, 15 июня, испытания пройдут в Невском и Фрунзенском районах.

В Невском районе проверка коснется сетей на улицах: Караваевской, Прибрежной, Слепушкина, Прогонной и Дмитрия Устинова, а также на проспектах Обуховской Обороны, Рыбацком и Шлиссельбургском.

Во Фрунзенского районе испытания охватили большее число сетей на улицах Малой Балканской, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивской, Будапештской, Малой Карпатской, Карпатской, Малой Бухарестской, Бухарестской, Пражской, Турку, Софийской, также на проспекте Славы, Малой Каштановой аллее и в Альпийском переулке.

Из-за испытаний возможен разлив горячей воды. В связи с этим Теплосети просят горожан соблюдать осторожность. Об образовании луж или неожиданных фонтанов просят сообщать в экстренную службу.

Накануне Piter.tv сообщал, что на видео попала затопленная улица в Петербурге из-за испытания теплосетей.

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