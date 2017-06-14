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"Теплосеть" испытывает трубы в Московском и Фрунзенском районах Петербурга

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Прорывы труб грозят двум районам Северной столицы в среду из-за испытаний теплосетей. На этот раз тестируют трубопровод в Московском и Фрунзенском районах.

Петербургская "Теплосеть" продолжает проводить испытание своих коммуникаций. В среду. 14 июня, на плотность и прочность испытывают некоторые трубы в Московском и Френзенском районах. Из-за этого в районах проверки возможны прорывы трубы с горячей водой.

В обоих районах в зону испытаний вошли ограниченные несколькими улицами участки. В Московском районе это проспект Космонавтов, Бассейная улица, улица Звездная, улица Орджоникидзе, Южный рынок, улица Орджоникидзе, Южное шоссе, улица Ленсовета.

Во Фрунзенском районе проверка теплосетей проходит в пределах улиц Малой Балканской, Белградской, Турку, Белы Куна, Софийской, Пражской и Будапештской. Есть карта опасных зон на 14 июня.

"Теплосеть" испытывает трубы в Московском и Фрунзенском районах Петербурга

Из-за испытаний возможны прорывы труб. Горячая вода может залить припаркованные автомобили. В случаи обнаружения таких луж горожан просят сообщать в экстренные службы и держаться от них подальше. Все повреждения от испытаний, в том числе у автомобилей, застрахованы.

Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: испытания теплосетей , новости питера , новости спб , теплосеть спб
Категории: Новости СПб

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