"Теплосеть" испытывает трубы в Московском и Фрунзенском районах Петербурга

Прорывы труб грозят двум районам Северной столицы в среду из-за испытаний теплосетей. На этот раз тестируют трубопровод в Московском и Фрунзенском районах.

Петербургская "Теплосеть" продолжает проводить испытание своих коммуникаций. В среду. 14 июня, на плотность и прочность испытывают некоторые трубы в Московском и Френзенском районах. Из-за этого в районах проверки возможны прорывы трубы с горячей водой.

В обоих районах в зону испытаний вошли ограниченные несколькими улицами участки. В Московском районе это проспект Космонавтов, Бассейная улица, улица Звездная, улица Орджоникидзе, Южный рынок, улица Орджоникидзе, Южное шоссе, улица Ленсовета.

Во Фрунзенском районе проверка теплосетей проходит в пределах улиц Малой Балканской, Белградской, Турку, Белы Куна, Софийской, Пражской и Будапештской. Есть карта опасных зон на 14 июня.

Из-за испытаний возможны прорывы труб. Горячая вода может залить припаркованные автомобили. В случаи обнаружения таких луж горожан просят сообщать в экстренные службы и держаться от них подальше. Все повреждения от испытаний, в том числе у автомобилей, застрахованы.

Фото: Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

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