Пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщает, что утром 13 июня в доме 56 по 7-й линии Васильевского острова горячая вода была подана. Дальнейшие ремонтные работы, связанные с испытанием теплосетей завершат к концу недели.
Сегодня, 14:22
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"Теплосеть Санкт-Петербурга" прокомментировала ситуацию с провывом теплотрассы на Васильевском
Как сообщает пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга", горячая вода в доме 56 по 7-й линии Васильевского острова была подана утром 13 июня. Дальнейшие ремонтные работы завершатся к концу недели.