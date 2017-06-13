"Теплосеть Санкт-Петербурга" прокомментировала ситуацию с провывом теплотрассы на Васильевском

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Как сообщает пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга", горячая вода в доме 56 по 7-й линии Васильевского острова была подана утром 13 июня. Дальнейшие ремонтные работы завершатся к концу недели.