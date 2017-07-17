В Колпино испытывают на прочность теплосети 17 июля

В Колпинской районе Северной столицы будет небезопасно из-за проверки сетей ГУП "ТЭК СПб". Возможны прорывы труб и вытекание горячей воды на тротуары и дороги.

Подготовка к грядущему отопительному сезону продолжается. На этот раз трубопровод теплосетей проверят в Колпине. ГУП "ТЭК СПб" будут испытывать сети в этом районе на прочность.

Энергетики протестируют распределительные и внутриквартальные теплосети. Для этого под увеличенным напором воду направят от котельной в доме 57а на Лагерном шоссе.

Жителей города просят быть осторожными. Проверка может выявить прохудившуюся трубу, из которой начнет лить вода. Прохожих просят избегать разливов и сразу же сообщать о них в экстренные службы.

Владельцев автомобилей просят не пытаться пересечь лужи, ведь под водой могут быть незаметны ямы и открытые люки. Также не стоит приближаться или оставлять машины рядом с местом вытекания: ЧП может вызвать вымывание грунта из-под асфальта.

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