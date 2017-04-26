Эксперт: в России создают дешевый аналог Falcon 9

В РКК "Энергия" ведется работа над недорогой ракетой среднего класса. Проект "Сункар" сможет запускаться с "морского старта".

В ближайшее время российская космическая инженерия представит миру главного конкурента ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Над ней работают эксперты РКК "Энергия": речь идет о секретном проекте под условным названием "Сункар". Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на руководителя Института космической политики Ивана Моисеева. По его мнению, отечественная разработка сможет успешно конкурировать с американским аналогом Falcon9, хотя и не сможет использоваться многократно.

"На мой взгляд, четыре года для создания «Сункара» достаточно оптимистичный прогноз, потому как при создании ракеты от эскизного проекта до полноценного носителя проходит гораздо больше времени. Но здесь стоит отметить, что все элементы ракеты по сути уже созданы, включая двигатели, а корпус собрать относительно несложно. Конкурировать с Falcon 9 ракета сможет из-за своей существенной более низкой себестоимости и в целом отличающейся ценовой структурой. При этом, речи о носителях многоразового использования пока не идет", - рассказал Иван Моисеев журналистам.

Ранее мы писали, что стали известны подробности мощного взрыва ракеты Falcon 9.

Видео: Youtube / Dennis Kapatos