Станция метро "Петроградская" закрыта из-за подозрительной коробки

В Петербурге закрыта на вход и выход станция метро "Петроградская".

Одна из двух станций метро Петроградской стороны в Петербурге закрыта на вход и выход. По данным очевидцев, "Петроградская" была заблокирована сотрудниками метро в 17.57. Несколькими минутами ранее работники "Петербургского метрополитена" заметили здесь подозрительную коробку. Странный объект находится в верхнем вестибюле станции. На месте ожидают полицию и саперов, только после их осмотра коробки станция сможет продолжить работу в нормальном режиме. Пока что на нее нельзя попасть, а поезда проезжают мимо "Петроградской" без остановки. Как правило, подобные осмотры длятся от получаса до часа.

Заметим, что в вечерний час-пик проблемы с работой "Петроградской" могут существенно испортить жизнь местным жителям и сотрудникам учреждений Петроградской стороны, чей рабочий день уже закончен.