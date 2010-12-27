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Спектакль "Сталкеры"
Сегодня, 20:30
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TretyakovaS
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Спектакль "Сталкеры"

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На этот раз спектакль "Сталкеры" покажут в необычном месте. 14, 15 и 16 июля петербуржцев приглашают в катакомбы лютеранской церкви Петрикирхе.

Спектакль "Сталкеры" - это новое представление о фильме Андрея Тарковского. Жителей города на Неве ожидает знакомство с героями: Сталкером, Писателем и Профессором.

Приятное сумасшествие и нереальная атмосфера ждет вас в катакомбах лютеранской церкви Петрикирхе 14, 15 и 16 июля в 20:30.

Фото: ВКонтакте /  Сталкеры

Теги: куда сходить спб
Категории: Театр куда сходить в петербурге

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