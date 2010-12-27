Спектакль "Сталкеры" - это новое представление о фильме Андрея Тарковского. Жителей города на Неве ожидает знакомство с героями: Сталкером, Писателем и Профессором.
Приятное сумасшествие и нереальная атмосфера ждет вас в катакомбах лютеранской церкви Петрикирхе 14, 15 и 16 июля в 20:30.
Фото: ВКонтакте / Сталкеры
Сегодня, 20:30
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Спектакль "Сталкеры"
На этот раз спектакль "Сталкеры" покажут в необычном месте. 14, 15 и 16 июля петербуржцев приглашают в катакомбы лютеранской церкви Петрикирхе.
Спектакль "Сталкеры" - это новое представление о фильме Андрея Тарковского. Жителей города на Неве ожидает знакомство с героями: Сталкером, Писателем и Профессором.