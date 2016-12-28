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"Шайбу! Шайбу!": Россия обыграла Чехию в Евротуре со счётом 4:2

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Сегодня, 12 февраля 2017 года хоккеисты сборной России обыграли национальную команду Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура в шикарной игре со счётом 4:2

В составе россиян победоносным дублем отметился Максим Шалунов, а ещё по шайбе забросили Сергей Шумаков и Анатолий Голышев.
По итогу игры можно сказать, что сборная России — победитель шведских игр и еврохоккейтура! Назвать это уникальным достижением не поворачивается язык, однако учитывая отсутствия в составе игроков НХЛ в стане команды Олега Знарка, нынешние успеха должны оцениваться должным образом. Как ни крути, чехи не смогли сегодня показать той игры, которую от них все ожидали. Это произошло в силу нескольких факторов, хотя игра российской сборной главенствовала среди них.
 
 

Эта победа позволила команде Олега Знарка стать победителем третьего этапа Евротура. 

Видео: Instagram, fanur
Фото: Instagram, katrina_miy, tina_kandelaki

Теги: россия , россия обыграла чехию , чехия
Категории: Новости России Лента новостей Мировые новости Спорт Хоккей

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