"Шайбу! Шайбу!": Россия обыграла Чехию в Евротуре со счётом 4:2

В составе россиян победоносным дублем отметился Максим Шалунов, а ещё по шайбе забросили Сергей Шумаков и Анатолий Голышев.
По итогу игры можно сказать, что сборная России — победитель шведских игр и еврохоккейтура! Назвать это уникальным достижением не поворачивается язык, однако учитывая отсутствия в составе игроков НХЛ в стане команды Олега Знарка, нынешние успеха должны оцениваться должным образом. Как ни крути, чехи не смогли сегодня показать той игры, которую от них все ожидали. Это произошло в силу нескольких факторов, хотя игра российской сборной главенствовала среди них.
Эта победа позволила команде Олега Знарка стать победителем третьего этапа Евротура.
Видео: Instagram, fanur
Фото: Instagram, katrina_miy, tina_kandelaki