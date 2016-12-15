Шахназаров призвал запретить рекламу кино на телевидении

По мнению режиссера, Россия, например, могла бы перенять опыт Франции, где запрещен показ трейлеров фильмов на ТВ

Гендиректор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что в России следует запретить рекламу кино на телевидении. По словам деятеля культуры, подобная мера даст толчок развитию отечественного кинематографа. Как правило, российским картинам не хватает денег на рекламу по ТВ. По мнению режиссера, Россия, например, могла бы перенять опыт Франции, где запрещен показ трейлеров фильмов на ТВ. Шахназаров отметил, что позволить себе рекламировать рекламу на ТВ могут лишь крупные кинокорпорации, в основном американские.

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