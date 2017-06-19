"Сенную площадь" открыли после проверки

Станцию метро "Сенная площадь" открыта для пассажиров. Проверка на подозрительные предметы завершена.

Станцию метро "Сенная площадь" открыли после проверки около 18.40. Как собщают очевидцы, пассажиров снова пускают в вестибюли станции, а также в переходы на "Спасскую" и "Садовую". Ранее Piter.tv сообщал, что станция метро "Сенная площадь" закрыта на вход, рядом дежурят пожарные и полиция. Никаких взывопасных предметов и веществ на территории станции не обнаружено.

Также мы сообщали, что из-за закрытия "Сенной площади" на "Достоевской" образовалась давка. Однако сейчас очевидцы сообщают о давке на нескольких станциях. В том числе в переходах между "Звенигородской" и "Пушкинской".

Сообщается, что станцию метро перекрыли из-за анонимного звонка. Около наземного входа собрались четыре пожарные машины, полиция и кареты скорой помощи. Всехпассажиров эвакуировали, закрыли проходы на станции "Спасская" и "Садовая". Так как инцидент совпал с вечерним час пиком, то около входа и на соседних станциях скопились толпы народа.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Instagram