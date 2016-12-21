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"Семьи с детьми идут по льду от Петропавловки к ростральным колоннам", — жители Петербурга бьют тревогу

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Очевидцы в социальной сети "Вконтакте" бьют тревогу: на Неве замечены многочисленные группы людей, которые вышли на лёд при температуре в - 1 градус по Цельсию

Сообщение о людях, гуляющих по льду Невы появилось в 16:04 по МСК. Одна из очевидиц заявила: "Около Троицкого моста со стороны летнего сада четверо что-то жгут, подкидывая в огонь нечто, что производит мини-взрывы. На стрелке Васильевского острова человек 50 бродят по льду. В полицию и МЧС на всякий случай сообщила".

Как и полагается, мнение общественности поделилось на два враждующих лагеря. Одни уверяют, что за выход на лёд в городской черте можно запросто получить административный штраф, а другие пытаются настивать на своём: "Лёд крепкий сейчас тем более в том месте, они не по середине Невы гуляют, куча оленей которым нечем заняться так ещё и другим отдых обламывают, надеюсь в МЧС вас послали на х.. в грубой форме так как запрета на выход на лёд сейчас нет" (авторская пунктуация и лексика сохранены — прим. ред.).



Однако, факт остаётся фактом: хождение по льду всегда считается мероприятием очень рискованным и без жизненной необходимости людям без специальной подготовки выходить на него крайне не рекомендуется.

Видео: YouTube, Anton Ruzenkov
Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург
Теги: люди вышли на неву , петропавловская крепость , ростральная колонна
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Происшествия Общество Здоровье

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