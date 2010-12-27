Самая грустная свадьба в мире потрясла интернет

В сетях пользователей потрясла самая грустная фотосессия одинокой невесты

Самая грустная свадебная фотоссесия из Тайваня потрясла пользователей Сети. 27-летняя Кью Мэй Чен безнадежно больна раком, и решила исполнить мечту всей своей жизни – побывать невестой. Свадебная фотоссесия девушки была соблюдена по всем правилам за исключением жениха. Девушка позировала перед фотографом в ослепительно белом платье, с красивой прической и с изящным макияжем.

Четыре года назад Кью Мэй Чен диагностировали рак молочной железы. Молодая женщина восприняла свой диагноз стойко и принялась за лечение. Однако врачи не смогли порадовать девушку, так как рак уже находится на стадии, перед которым они бессильны. У нее была мечта встретить мужчину, который будет поддерживать, и оберегать ее, но из-за болезни она не осуществилась.

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Facebook: Q May Chen