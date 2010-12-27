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"Дальпитерстрой" выплатит оставшийся долг перед дольщиками до конца июня
Сегодня, 15:19
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Shdaria
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"Дальпитерстрой" выплатит оставшийся долг перед дольщиками до конца июня

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Строительная компания "Дальпитерстрой" осталась должна около 3 млн рублей 4 дольщикам.

Строительная компания "Дальпитерстрой" продолжит выплачивать долги по неустойке перед своими дольщиками. В ближайшие 2 месяца организация выплатит около 3 млн рублей 4 дольщикам, сообщает пресс служба УФССП. Также в ведомстве отметили, что проблем с выплатами не предвидится, так как компания является действующей.

Канал Piter.tv связался с представителями юридечиского центра "АлексО", который ведет дела дольщиков "Дальпитерстроя". Юристы центра подтвердили тот факт, что не все их клиенты получили компенсации сразу после вынесения судебных решений. Однако в "АлексО" подчеркнули, что застройщик регулярно выплачивает необходимые суммы. Юристы предположили, что "Дальпитерстрой" выплатит оставшийся долг за 1-2 месяца.

Напомним, что петербургские приставы взыскали со строительной компании "Дальпитерстрой" 5.4 млн рублей за неустойку. По решению суда компания должна выплатить всего 23 дольщикам. На данный момент "Дальпитерстрой" выплатил неустойку 19 дольщикам.

Теги: дальпитерстрой , долг , застройщик , неустойка , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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