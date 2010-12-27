"Дальпитерстрой" выплатит оставшийся долг перед дольщиками до конца июня

Строительная компания "Дальпитерстрой" осталась должна около 3 млн рублей 4 дольщикам.

Строительная компания "Дальпитерстрой" продолжит выплачивать долги по неустойке перед своими дольщиками. В ближайшие 2 месяца организация выплатит около 3 млн рублей 4 дольщикам, сообщает пресс служба УФССП. Также в ведомстве отметили, что проблем с выплатами не предвидится, так как компания является действующей.

Канал Piter.tv связался с представителями юридечиского центра "АлексО", который ведет дела дольщиков "Дальпитерстроя". Юристы центра подтвердили тот факт, что не все их клиенты получили компенсации сразу после вынесения судебных решений. Однако в "АлексО" подчеркнули, что застройщик регулярно выплачивает необходимые суммы. Юристы предположили, что "Дальпитерстрой" выплатит оставшийся долг за 1-2 месяца.

Напомним, что петербургские приставы взыскали со строительной компании "Дальпитерстрой" 5.4 млн рублей за неустойку. По решению суда компания должна выплатить всего 23 дольщикам. На данный момент "Дальпитерстрой" выплатил неустойку 19 дольщикам.