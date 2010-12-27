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«Русская Ким Кардашьян» пришла на пляж на высоких шпильках‍
Сегодня, 1:23
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Sheker
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«Русская Ким Кардашьян» пришла на пляж на высоких шпильках‍

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Модель Анастасия Квитко пришла на пляж в пластиковых ботильонах на высоких шпильках

 22-летняя модель Анастасия Квитко порадовала поклонников пляжным фото, на котором она позирует на пляже в весьма откровенном бикини и в обуви на высоких каблуках. За короткое время фотоснимки набрали массу лайков и комментариев. Мнения поклонников разошлись: одни были восхищены фотографиями модели, другие выразили недоумение. 

Поклонников звезды беспокоила обувь, в которой модель явилась на пляж. Сама девушка сообщила, что ботильоны надела лишь на время фотосессии. 

 

Фото:
Instagram: anastasiya_kvitko

 

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Категории: Лента новостей

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