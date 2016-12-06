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"Россия" введет дополнительные рейсы в Крым из Петербурга

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Из Пулково в аэропорт Симферополя будут летать четыре дополнительных авиарейса в неделю

С 22 июня 2017 года авиакомпания "Россия" запустит четыре дополнительных пассажирских рейса из Санкт-Петербурга в Симферополь. Эта мера связана с увеличением потока туристов. 

Рейсы под кодом SU будут выполнять из Пулково по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 0:20. В аэропорту Симферополя аэробус на 128 мест приземлится в 3:35.

Это специальное расширение расписания авиаперелетов на полуостров, которое будет действовать только в "высокий" туристический сезон. С окончанием летнего сезона дополнительные рейсы в Крым отменят, пояснили в авиакомпании.

Сейчас туристы отправляются в Крым несколькими способами: во-первых, самолетом до Симферополя; во-вторых, автобусами из Анапы через паромную Керченскую переправу. 

Видео: архив

Теги: авиакомпания россия , крым , петербург , пулково , симферополь
Категории: Новости СПб

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