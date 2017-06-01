В Петербурге построят сеть зарядных станций для электрокаров за 100 млн

В рамках ПМЭФ Смольный, "Россети" и "Рено Россия" заключили договор о внедрении в Петербурге городской электромобильности и транспортной инфраструктуры.

В Северной столице хотят развивать инфраструктуру для электрокаров. Трехсторонний договор подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава "Россетей" Олег Бударгин и генеральный директор "Рено Россия" Андрей Панков. Участники соглашения собираются внедрять городскую электромобильность и транспортную инфраструктуру.

"Россети" готовы до 2025 года построить зарядные станции, при этом вложить в проект 100 миллионов рублей. Бударгин добавил, что уже построенные станции для электромобилей проанализируют. Будет разработана адресная программа.

Представитель "Рено" привел пример Версаля, где туристов обслуживает экологичный транспорт. Панков предложил повторить этот опыт в Северной столице. Кроме того, он предложил Смольному стратегию развития пассажирского электротранспорта.

Накануне Piter.tv сообщал, что в Петербурге открыли 15 бесплатных электрозаправок.