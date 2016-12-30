"Рога отрастил, всё можно?": как петербуржцы оленя в городе ловили

Воскресным утром, 19 февраля прохожие увидели на проспекте Гагарина не совсем стандартного пешехода. Как сообщают официальные источники, нарушителя общественного порядка, — оленя, — ловить пришлось бравым сотрудникам ГИБДД

"Мы поедем, мы помчимся", — но, увы, не на оленях, а за ним. Так, с утра на проспекте Гагарина очевидцы заприметили сбежавшего оленя. Добропорядочные жители города сразу же сообщили о неожиданной встрече в правоохранительные органы, и уже вскоре сотрудники ГИБДД пытались поймать отчаянно борющегося за свои права на свободу четвероногого беглеца.

По предварительным данным, парнокопытного бунтаря к 10 утра поймали полицейские. Его заарканили, накинув на рога верёвку. На 10:40 19 февраля олень еще находится на проспекте Гагарина, а сотрудники полиции и МЧС связываются с профильными комитетами, чтобы решить, куда его везти.

Видео: VK, Сергей Сасин