Лена Летучая перешла все границы: "Ривизорро" не имеет права вламываться на кухни

Кто победит: журналисты или предприниматели. МВД разъяснили права СМИ.

Сегодня ведомство опубликовало заявление относительно программы "Ревизорро". В нем сказано, что журналисты не должны путать себя с государственными органами и подменять их. Это относится к программе Лены Летучей, которая считает, что у журналистов есть особые привилегии. По мнению МВД, это не так. Акулы пера обязаны знать и свои права, и свои обязанности. Так, к примеру, самостоятельно заваливаться на кухню, пусть даже и в спецодежде с шапочкой на голове, незаконно, если допуск к помещению ограничен.



Да, журналист, по словам ведомства, имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, однако он не должен переходить границ. Своей самоцелью "Ревизорро" ставит проверку и фиксацию различных нарушений, связанных с хранением продуктов и несоблюдением санитарных норм. Но журналистская деятельность не может подменять собой деятельность Роспотребнадзора – государственного органа.



Представитель Пятницы, Наталья Абрамочкина отметила, что "Ревизорро" не стремится занять место государственной структуры, а действует в соответствии с законом о СМИ. Об этом сообщает газета "Ведомости". Также женщина не согласна с заявлением МВД.



Насколько обоснованы эти предъявления и будет ли Летучая на них реагировать, узнаем позже. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что владельцы ресторанов примут их на ура. Несколько дней назад юрист из Екатеринбурга в своем фэйсбуке написал пост о том, что журналист все-таки на законных основаниях может вломиться в кухню, однако он дал несколько советов, как же себя повести в такой ситуации.



Отзывы телезрителей на сайте телеканала также разнятся. Кто-то пишет о том, что существует необходимость в такой программе, потому что Роспотребнадзор отдыхает. Кто-то убежден в том, что программа несколько неадекватно оценивает ситуацию. А кто-то советует вместо ресторанов и отелей проверять больницы и школы, это куда важнее. Есть и те, кто убежден, что заявление МВД – это чистой воды коррупция. Так или иначе, все точки над и придется расставлять чуть позже.



Видео: youtube, Официальная группа Елены Летучей