Лена Летучая перешла все границы: "Ривизорро" не имеет права вламываться на кухни

Сегодня ведомство опубликовало заявление относительно программы "Ревизорро". В нем сказано, что журналисты не должны путать себя с государственными органами и подменять их. Это относится к программе Лены Летучей, которая считает, что у журналистов есть особые привилегии. По мнению МВД, это не так. Акулы пера обязаны знать и свои права, и свои обязанности. Так, к примеру, самостоятельно заваливаться на кухню, пусть даже и в спецодежде с шапочкой на голове, незаконно, если допуск к помещению ограничен.
Да, журналист, по словам ведомства, имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, однако он не должен переходить границ. Своей самоцелью "Ревизорро" ставит проверку и фиксацию различных нарушений, связанных с хранением продуктов и несоблюдением санитарных норм. Но журналистская деятельность не может подменять собой деятельность Роспотребнадзора – государственного органа.
Представитель Пятницы, Наталья Абрамочкина отметила, что "Ревизорро" не стремится занять место государственной структуры, а действует в соответствии с законом о СМИ. Об этом сообщает газета "Ведомости". Также женщина не согласна с заявлением МВД.
Насколько обоснованы эти предъявления и будет ли Летучая на них реагировать, узнаем позже. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что владельцы ресторанов примут их на ура. Несколько дней назад юрист из Екатеринбурга в своем фэйсбуке написал пост о том, что журналист все-таки на законных основаниях может вломиться в кухню, однако он дал несколько советов, как же себя повести в такой ситуации.
Отзывы телезрителей на сайте телеканала также разнятся. Кто-то пишет о том, что существует необходимость в такой программе, потому что Роспотребнадзор отдыхает. Кто-то убежден в том, что программа несколько неадекватно оценивает ситуацию. А кто-то советует вместо ресторанов и отелей проверять больницы и школы, это куда важнее. Есть и те, кто убежден, что заявление МВД – это чистой воды коррупция. Так или иначе, все точки над и придется расставлять чуть позже.
Видео: youtube, Официальная группа Елены Летучей
Как показывает передача, "Роспотребнадзор" не справляется со своими функциями! Да, возможно, имеют место моменты, когда действия съёмочной группы бывают провокационными, но нужно уметь не поддаваться на провокации. Не будь проекта "Ревизорро", беспредел в данной сфере был бы ещё более масштабным. Не боятся "Роспотребнадзор" (проще заплатить штраф и зарабатывать деньги дальше), боятся СМИ!