"Рецепт волшебства": сказка на воде

Центр водных видов спорта "Невская волна" приглашает петербуржцев на уникальное водное шоу. Постановщиком программы стали олимпийские чемпионки Мария Киселева и Ольга Кужела.

В Санкт-Петербург приходит Новый год, а вместе с ним и традиционные праздничные водные шоу в центре "Невская волна". На этот раз легендарные спортсменки Мария Киселева и Ольга Кужела поставили здесь масштабную и яркую сказку на воде с интригующим названием "Рецепт волшебства". Взрослых и маленьких зрителей ждут выступления пловцов-синхронистов, цирковых артистов, прыгунов в воду, виртуозов аквабайка и многих других профессионалов. Добрая сказка заворожит каждого пришедшего, а яркие декорации навсегда останутся на любительских фото и видео гостй шоу.

"Рецепт волшебства" можно будет увидеть в "Невской волне" на улице Джона рида с 28 по 8 января. Узнать подробнее о графике спектаклей, свободных местах и цене на билеты можно на сайте http://aquamagica.ru/spb/.