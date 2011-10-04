Развод вдохновил режиссера на фильм «Гуляй, Вася!»

Роман Каримов, режиссёр этой премьерной киноленты, поделился с нами секретными источниками сюжета и другими особенностями хода работы над картиной.

«Основная задумка была вдохновлена моим вторым разводом. А вот персонаж Ромы Курцына был инспирирован моим другом Сашей Рябининым. В частности его способностью выпивать залпом стакан водки» - рассказывает Роман Каримов.



Режиссёр для себя выделил основную составляющую успешной русской комедии: «Комедия должна быть всё-таки смешной, то есть люди должны смеяться в зале. Много фильмов, которые являются хорошими, но они всё-таки не являются комедиями, потому что имеют оттенок и драмы, и комедии, и просто хорошего фильма. Люди начинают проецировать качество фильма на то, каким смешным он является: несмотря на то, что в процессе фильма никто не смеётся, потом заявляют «о, это классная комедия». Всё-таки я считаю, что на комедии должны смеяться. Это должно вызывать какие-то физиологические изменения внутри человека во время просмотра».

Каримов не только снимает смешные фильмы, но и исполняет тайные желания актёров - Роман Курицын, сыгравший одну из главных ролей в фильме утвердительно доволен работой:

«Мне очень хочется работать именно на этой площадке и именно с этим человеком. Я получил безумное удовольствие. Это прям то, что я хотел, ждал – вот, у меня теперь есть комедийный такой персонаж».

Но даже претендующая на отличную картина не может быть идеальной: «Хотелось бы изменить количество съёмочных дней и объём сценария, на основе которого мы изначально работали. Потому что очень много сюжетных линий и сцен не вошли. Получилось, что мы отсняли гораздо больше материала, чем вышло в итоговом фильме. А без этих разочарований можно было бы обойтись, потому что у нас, например, выпали линии, где снимались замечательные, классные актёры, а пришлось их вырезать в угоду хронометража».

По мнению Каримова, Ефим Петрунин удачно сыграл главного героя картины – Митю: «Выбрал я именно Фиму, потому что в нём была лёгкость, типаж, который выдавал в нём, с одной стороны, обаятельного человека, с другой стороны, он был таким ненавязчивым парнем. Придурком в какой-то степени – в хорошем смысле».

Роман в 2003 году уехал жить в Лондон, а затем с наработанным багажом вернулся в Россию: «Подумал, что у меня будет гораздо больше преимущество на родине, где я знаю язык, где есть потребность в новых кадрах, в новых режиссёрах. И все те знания, навыки, которые я приобрёл на Западе, - это моё конкурентное преимущество и, возможно, мне удастся сильнее продвинуться и стать профессионалом в этой области именно в России».

Автором сценария «Гуляй, Вася!» стала также Яна Лебедева: «Несмотря на то, что задумка была моя, процесс написания сценария выглядел так: она пишет сцену, я редактирую, оттачиваю, диалоги проверяю, и мы двигаемся дальше. То есть фактически сценарий написала она. А я по нему прошёлся и всё это исправил, сделал всё таким удобоваримым, добавил своей стилистики».

Роман Курицын исполнил роль отрицательного и эксцентричного персонажа, порой приходилось всё меня на ходу: «Импровизации было очень много. Там есть монолог у моего героя, например, момент про морковь, это тоже придумано, да. Мы попробовали один раз, второй, Рома говорит: «нет, короче, не по тексту, не по тексту, я тебя не останавливаю, говори так, как бы Макс говорил, твой персонаж».

«Сейчас я занимаюсь фильмом, тоже комедия, в десктоп формате вместе с компанией «Bazelevs» (Тимур Бекмамбетов). Должна выйти в сентябре, рабочее название «Днюха». А в будущем я хочу немного отдохнуть и пописать проекты в стол – так сказать» - делится планами на будущее Роман Каримов.





Видео:PiterTV

Валерия Петрова, Полина Хвостова, Софья Шепталова