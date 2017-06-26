Пятые «Трансформеры» установили антирекорд по кассовым сборам

Пятая серия 2017 года "Трансформеры: Последний рыцарь" в Соединенных Штатах, по уверениям местных кинокритиков, "потерпела полный провал"

Пятая серия 2017 года "Трансформеры: Последний рыцарь" в Соединенных Штатах, по уверениям местных кинокритиков, "потерпела полный провал", набрав всего 69,2 млн прибыли. Пятая часть одноименной саги о трансформерах значительно уступает сборам всей истории франчайза. Но ажиотаж на пятых «Трансформеров» наблюдался в Китае, где начальным сборам удалось превысить 123,4 миллиона долларов.

Пятая часть серии вышла на российские экраны 22 июня. Режиссером всех фильмов франшизы выступил Майкл Бэй. Стоит отметить, что в бюджет нынешних «Трансформеров» было заложено порядка 217 миллионов долларов.

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