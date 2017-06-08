"Протон-М" стартовал с Байконура после года простоя

Ракета с американским спутником взлетела с космодрома

С космодрома Байконур утром 8 июня 2017 года стартовала ракета "Протон-М" с американским спутником связи Echostar 21. В прошлом году аналогичный старт не был удачным.

Пуски «Протонов» были приостановлены в июне прошлого года, когда при запуске ракеты со спутником Intelsat-31 возникли проблемы при отделении второй ступени двигатель отключился раньше намеченного.

Тогда практически все имевшиеся в запасе вторые и третьи ступени «Протонов» были отправлены на переделку.

Сейчас запуск "Протона М" со спутником на борту прошел штатно.

Видео: Роскосмос