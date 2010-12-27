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Станция метро "Пролетарская" закрыта, но только на вход
Сегодня, 13:04
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Butenko
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Станция метро "Пролетарская" закрыта, но только на вход

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Несколько минут назад в Петербурге был ограничен вход на станцию метро "Пролетарская".

Петербуржцы вновь проявили бдительность к подозрительным предметам на транспорте. В эти минуты полиция и саперы осматривают подозрительную сумку на станции метро "Пролетарская". По данным очевидцев, она была закрыта на вход в 12.38. При этом пассажиры спокойно могут покинуть объект через подъемный эскалатор и вестибюль станции. Поезда продолжают останавливаться на "Пролетарской".

Заметим, что "Пролетарская" расположена на "зеленой" или "Василеостровской" линии. Ранее мы писали, что вечером из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Спасская".

 

 

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Категории: Новости СПб

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