Продаётся Калининградская область, дёшево. Залесский фермер.

Лихие 90-е возвращаются? Времена «криминальных крыш», с учетом времени трансформировались в «государственные крыши» и теперь,«авторитетные люди из 90-х» заняли руководящие посты, прикрываясь буквой закона, продолжают заниматься поборами населения нашей с вами страны. А иногда их действия напоминают банальное рейдерство в видоизмененном формате.

Думается, что коррупция в Калининградской области проросла корнями глубоко в землю. Именно об этой области и одном очень крупном предприятии и пойдёт речь. Так, при подготовке материала, из переданных в редакцию документов и аудиоматериалов, стало известно, что под руководительством господина Елисеева, совместно с бизнес-партнером, была разработана схема, подпадающая, сразу под ряд статей Уголовного Кодекса РФ. Как пишет "Журналистский контроль" речь о деяниях, сопряженных, как с налоговыми преступлениями, так и с нарушением целого блока, так называемых «экономических» статей УК РФ, связанных с попытками рейдерского захвата Компании «Залесский фермер».

Компания зарегистрирована 25 июля 2010 года в Полесске. Согласно данным картотеки «Коммерсантъ», генеральным директором компании является Владимир Кириллов. Компания принадлежит Андрею Романову и Николаю Елисееву (по 25,5 %), Сергею Анохину и Валентине Мартынец (по 24,5 %).

По некоторым данным, предположительно на основании распоряжений именно господина Елисеева, действуют другие руководители, несмотря на то, что это лицо официально не входит в их число. Ходят слухи, что он влияет на деятельность компаний и даже на некоторых людей, состоящих на службе в органах исполнительной власти, рассматривающие вопросы противоправной хозяйственной деятельности и регулирования окладов руководств.

В ряде СМИ уже была негативная информация о компании «Залесский Фермер», в публикации рассказывалось о том, что бывший министр сельского хозяйства янтарного рая и кавалер медали “За заслуги перед Калининградской областью” Андрей Романов. Его предприятия “Залесский фермер” и “Дейма” сливают сотни тонн промышленных нечистот прямо в заповедный Куршский залив. Но обо всём по порядку.

Как пишет "Журналистский контроль", медийщикам предоставлены документы, аудио и видео материалы, свидетельствующие о том, что господин Елисеев, способствует лишению права собственности своего партнера - учредителя «Залесского фермера» Сергея Анохина. Более того, не чужого человека! Сергей Анохин был женат на дочери господина Елисеева. Товарищи бизнесмены просто отказались выплачивать своему партнёру дивиденды в бизнесе, запретив всем сотрудникам «Залесского фермера» общаться с Сергеем Анохиным и отстранив его тем самым от получения любой информации по бизнесу.

Сергей Анохин поднимал компанию с самого начала один, безо всяких партнёров. Всё, создал своими руками, практически из ничего. Впоследствии познакомившись с Елисеевым, они начали вместе развивать и двигать компанию вперёд! И надо отметить, достаточно успешно.

Так, «Залесский фермер» выпускает базовую линейку молочных продуктов: молоко, сметану, творог, масло, высоко маржинальных среди них пока нет. Производство «Залесского фермера» отличает глубокая очистка сырого молока, качественно выстроенные процессы фильтрации, быстрого охлаждения, пастеризации и упаковки. Но, к сожалению, как это бывает практически всегда, настает выбор, двигать компанию дальше, так сказать развивать, экспорт например, обороты на всю страну. Всегда найдутся те, кому этого просто не надо. Зачем продвигать компанию на мировой рынок? И действительно, ведь можно просто собирать деньги, ничем ни заниматься и постепенно разорить предприятие. Грустная картина вырисовывается, не правда ли? О каком развитии России на мировой экономической арене можно говорить, когда на местах восседают, откровенно говоря «клещи» целью которых стоит не поднятие бизнеса на высокий уровень, а набивание собственных карманов деньгами с кровью.

Так же, предположительно Николай Елисеев и его бизнес-партнер, незаконно используют принадлежащее Сергею Анохину имущество, включая недвижимое, не имея на это никаких оснований, и не осуществляя ему каких-либо последующих выплат или компенсаций.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов просто-напросто игнорируют ситуацию, как предполагает редакция «Журналистского контроля» , последнее происходит под контролем Николая Елисеева – «специалиста по специальным ситуациям». Используя свои региональные связи, последний сумел «договориться» и с калининградскими судами о проведении заседаний против партнера Анохина на территории области, несмотря на то, что по подсудности эти процессы могут быть рассмотрены, исключительно судами города Москвы.

Нам стало известно, что генерал запаса МВД, в стиле голливудских боевиков, проник на территорию города Москвы, при активной поддержке действующих сотрудников МВД, опять же коррумпированных, не иначе. Без каких-либо, на то законных оснований. Этим сообществом была предпринята попытка, захватить и похитить Сергея Анохина, с целью его дальнейшей транспортировки на территорию Калининградской области, где сегодня сложилась особая экономическая июридическая зона, на которую в одночасье перестали распространяться законы РФ. Откровенный, форменный беспредел!

По некоторым данным, основной акционер Романов Андрей Владимирович, решил продать основную долю, «Залесского фермера». Господин Романов, является экс-министром сельского хозяйства Калининградской области. На данный момент основной акционер, ведет переговоры о продаже своей доли в бизнесе третьей стороне несвязанной с сельским хозяйством или с переработкой сельскохозяйственной продукции. С какой целью, вдруг, основной акционер продаёт крупный и доходный бизнес и как нам стало известно по бросовой цене. Как повлияет это на экономическую безопасность региона, учитывая особый статус Калининградской области? Ведь данный завод, является крупным производителем и переработчиком молока. Бывший министр сельского хозяйства области, получивший всевозможные льготы, преференции, кредиты на 4 миллиарда рублей.

Как нам стало известно, компания ОВА, принадлежащая тому же министру сельского хозяйства, за последний период уволила более 500 человек и прекратила деятельность на двух производственных площадках. Возможно, что Залесский фермер постигнет та же участь? Вполне. Три крупных компании с купленным за государственный счет племенным стадом могут прекратить свое существование. Для чего министр получал кредиты и государственные дотации? Не для того ли, чтобы получить от продажи большие деньги и переехать на постоянное место жительства в Европу.

Наша редакция и дальше будет следить за ходом дел вокруг «Залесского Фермера».

Фото: YouTube, Ilya Tinyakov